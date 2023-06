Mário Costa terá pressionado Governo para acelerar obtenção de vistos dos jogadores

Mário Costa, ex-presidente da Assembleia-Geral da Liga e fundador da Bsports Academy, reuniu-se com Ana Catarina Mendes na tentativa de acelerar o processo de obtenção de vistos para os jovens, avança o Expresso.

Mário Costa, ex-presidente da Assembleia-Geral da Liga Portugal e fundador da Bsports Academy, terá pressionado o Governo para conseguir agilizar o processo de obtenção de vistos para os jovens jogadores que chegavam à academia de futebol de Riba de Ave, em Vila Nova de Famalicão. O dirigente teve uma reunião com Ana Catarina Mendes, ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares com a tutela do desporto, no sentido de conseguir acelerar esse processo.

A notícia é adiantada pelo jornal Expresso, a quem o gabinete da governante confirmou uma reunião a 23 de janeiro, mas garantindo que a ministra "não agilizou qualquer processamento de emissão de vistos de atletas estrangeiros" e que o gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, "não recebeu qualquer contacto, nem o tema foi objeto das reuniões do secretário de Estado com os órgãos da Liga Portugal".

Na segunda-feira, o SEF, no Âmbito de uma investigação por alegado tráfico de seres humanos, deu cumprimento a cinco mandados de busca judiciais, uma das quais na academia de futebol Bsoprts, em Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão. Foram sinalizadas 47 vítimas de tráfico de pessoas, das quais 36 menores e nove jovens adultos. Dois dos menores foram entregues a familiares e um outro ao seu representante legal. Todos os restantes foram colocados "sob proteção do Estado português". No total, foram identificados 85 estrangeiros, entre adultos e menores.

As buscas estenderam-se ainda à casa do presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Mário Costa, responsável por aquela academia.