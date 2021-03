Marco Silva, Vingada e Podence no Webinar de quarta-feira que já passou os 1000 inscritos 

Convidados do evento de promoção do "Thinking Football" - terá lugar em setembro e é organizado pela Liga - vão debater temas relevantes para o futebol português, como "da formação ao alto rendimento" e "tempo útil de jogo"

Esta quarta-feira, a partir das 17 horas, irá realizar-se mais um webinar destinado a amplificar a cimeira do Thinking Football, que está agendada para o mês de setembro.

Nesta sessão que irá decorrer amanhã - em formato digital e com inscrições totalmente gratuitas -, importa ressalvar que já foi ultrapassada a barreira dos 1000 inscritos.

As temáticas em destaque serão a importância da formação e as nuances inerentes ao tempo útil de jogo. No primeiro painel, intitulado "Da formação ao alto rendimento", a moderação estará a cargo do jornalista Carlos Daniel, com Nelo Vingada e Renato Paiva, ambos treinadores de futebol; Nuno Gomes, embaixador da Liga Portugal, ex-jogador e antigo diretor da formação do Benfica; e Tomaz Morais, diretor da Formação do Sporting, a desempenharem o papel de oradores.

Já na segunda parte, que irá contar igualmente com a moderação de Carlos Daniel, o tema em destaque será "o tempo útil de jogo". Este momento contará com a presença do técnico Marco Silva; de Costinha, ex-jogador, treinador e embaixador da Liga Portugal; de Daniel Podence, futebolista do Wolverhampton; de Duarte Gomes, ex-árbitro; e de Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal.