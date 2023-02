Marco de Canaveses recebeu a iniciativa "ABC da Bola" da AF do Porto

José Manuel Neves marcou presença no Agrupamento de Escolas Carmen Miranda.

José Manuel Neves, presidente da AF do Porto, marcou presença, esta segunda-feira, no Agrupamento de Escolas Carmen Miranda para assinar mais um protocolo da iniciativa "ABC da Bola". Um programa que "visa trazer ao currículo escolar das crianças" a prática desportiva, neste caso, em específico, "o futebol e o futsal", salientou.

Para celebrar um projeto que será implementado nos 18 concelhos do distrito do Porto, no evento esteve presente António Ribeiro, Diretor do Agrupamento de Escolas Carmen Miranda, e Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, a quem o presidente da AF do Porto agradeceu o apoio. "Nós não podíamos ter feito um protocolo desta natureza sem a colaboração do município", afirmou, reforçando que "sem os municípios não há desporto, porque são o apoio básico dos nossos clubes".

Tal como nas participações anteriores, o mesmo definiu como objetivo o fomento do desporto na vida dos mais jovens." Estamos a dar este primeiro passo que será o futuro para que estas crianças, que são os homens e as mulheres do amanhã, tenham mais desporto e estejam mais preparadas para enfrentar as suas vidas", concluiu.