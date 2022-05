Marcelo Rebelo de Sousa congratula-se com Congresso da UEFA em Lisboa e elogia FPF

Será a segunda vez que a capital portuguesa acolhe a reunião magna da UEFA, depois de ter sido palco do segundo congresso ordinário deste organismo, a oito de junho em 1956

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se hoje com a realização do Congresso da UEFA em Lisboa e elogiou o trabalho da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do seu presidente, Fernando Gomes.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa "felicitou hoje o presidente da FPF e o Comité Executivo da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) pela decisão de realizar em Lisboa o 47.º Congresso Ordinário da UEFA", em 2023.

"A concretização deste importante evento em Portugal, em abril do próximo ano, constitui o reconhecimento do excelente trabalho da FPF e do seu presidente, bem como das condições excelentes que o nosso país pode oferecer", considera o chefe de Estado.

A UEFA anunciou hoje que o seu 47.º Congresso Ordinário se vai realizar em Lisboa, a cinco de abril de 2023.

Será a segunda vez que a capital portuguesa acolhe a reunião magna da UEFA, depois de ter sido palco do segundo congresso ordinário deste organismo, a oito de junho em 1956.

O Congresso Ordinário da UEFA reunido em Lisboa irá eleger o novo presidente da UEFA - o mandato do esloveno Aleksander Ceferin termina em 2023 -, sendo esta uma das incumbências deste órgão, juntamente com a apreciação dos relatórios anuais e orçamentos, eleição dos membros do Comité Executivo, dos membros europeus do Conselho da FIFA e do órgão auditor.

É também nestes conclaves que são feitas as alterações aos estatutos da UEFA, consideradas admissões ou exclusões de federações-membro, assim como as decisões sobre as penas aplicadas a federações-membro, membros do Comité Executivo ou membro de qualquer outro órgão, entre outros assuntos de relevo para a modalidade na Europa.