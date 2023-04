Maldição italiana tomba clubes portugueses nas competições europeias

O internacional francês Adrien Rabiot (à esquerda na foto) apontou o golo da Juventus em Alvalade, no empate a uma bola

Na presente temporada, ​​​​​​​FC Porto, Sporting, Benfica e Braga foram eliminados por emblemas transalpinos.

Com a eliminação do Sporting diante da Juventus, nos quartos de final da Liga Europa (1-2 no agregado), a maldição italiana para os clubes portugueses nas competições europeias desta época manteve-se.

Na presente temporada, o FC Porto foi afastado pelo Inter nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica caiu aos pés dos "nerazzurri" nos "quartos" da prova milionária e o Braga saiu de cena frente à Fiorentina no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.

Ainda assim, recorde-se que, na fase de grupos da Champions, o Benfica ficou inserido no mesmo agrupamento da Juventus, tendo vencido os dois encontros contra a "Vecchia Signora": 1-2 em Turim e 4-3 no Estádio da Luz.