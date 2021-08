Com o mercado aberto, decorre mais uma edição do Estágio do Jogador, uma iniciativa de responsabilidade social de apoio aos futebolistas sem clube, levada a cabo desde 2001. Promovida pelo Sindicato, nela já participaram mais de mil jogadores, com uma taxa de empregabilidade de 61%. Nuno Campos, que era adjunto do Paulo Fonseca, é o treinador principal nos treinos decorrem de segunda a sexta-feira, de manhã, no Campus do Jogador. Confira testemunhos, objetivos e outras curiosidades nos vídeos abaixo.