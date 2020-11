Mais duas associações de futebol anunciam paragem dos campeonatos

Campeonatos de futebol e futsal deverão regressam apenas em janeiro.

À imagem do que foi comunicado esta manhã pela Associação de Futebol de Aveiro, também as associações de Viseu e Viana do Castelo já anunciaram a paragem competições que organizam, pelo menos até 27 de dezembro.

Na base desta decisão estão as restrições resultantes da renovação do Estado de Emergência decretada pelo Governo. O regresso está previsto para o fim de semana de 9 e 10 de janeiro do próximo ano.

A mesma medida deverá ser adoptada pelas restantes associações do país, aliás.