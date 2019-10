Lyon e Wolfsburgo perto dos quartos de final da Champions feminina

Os jogos da segunda mão dos oitavos de final estão agendados para 30 e 31 de outubro.

Lyon, detentor do troféu, e Wolfsburgo deram esta quarta-feira um passo importante rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao golearem Fortuna Hjorring e Twente, respetivamente, na primeira mão dos oitavos.

Ada Hegerberg (17 e 54 minutos) e Eugenie Le Sommer (29 e 41) foram as artífices do triunfo por 4-0 do Lyon, vencedor das últimas quatro edições da 'Champions' feminina, sobre as dinamarquesas do Fortuna Hjorring, sendo que a internacional portuguesa Jéssica Silva não saiu do banco de suplentes das gaulesas.

O Wolfsburgo, vencedor em 2012/13 e 2013/14, também tem praticamente assegurada a presença nos quartos de final, depois de ter goleado por 6-0 as holandesas do Twente, num encontro em que a internacional lusa Cláudia Neto atuou nos últimos 15 minutos pelas germânicas.

A húngara Zsanett Jakabfi (24 e 37 minutos) e a holandesa Dominique Bloodworth (60 e 89) marcaram por duas vezes, cada, enquanto a dinamarquesa Pernille Harder (71) e a sueca Fridolina Rolfo (78) anotaram os restantes tentos do Wolfsburgo.

Já a lateral internacional portuguesa Matilde Fidalgo não saiu do banco de suplentes do Manchester City, no empate caseiro 1-1 com o Atlético de Madrid. As inglesas adiantaram-se pela canadiana Janine Beckie (13 minutos), mas as espanholas empataram por intermédio da mexicana Charlyn Corral (81).

