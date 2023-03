Luisinho e a boa estreia como treinador: "Ganhei muita bagagem, não estou aqui para inventar nada"

Luisinho e o arranque inesperado da carreira de treinador no Vila Real. Objetivo de subida reforçado na Divisão de Honra da AF

Foi uma carreira pontuada por uma grande transferências para o Benfica e por uma ligação duradoura ao Corunha, em Espanha, totalizando 151 jogos pelos galegos, acabando ainda o seu trajeto em La Liga (123 jogos) no Huesca.

Hoje com 37 anos, depois de ter decidido vir acabar a carreira ao Vila Real, onde se iniciou como sénior, é o treinador dos transmontanos, alentando uma primeira subida na sua primeira época como técnico. Os homens do Monte da Forca comandam, agora mais cómodos, a Divisão de Honra da AF Vila Real, beneficiando nesta última jornada da derrota do Mondinense, que vinha sendo gémeo na liderança, no terreno do Vila Pouca.

Já o Vila Real despachou o Constantim (4-0) ficando sem parceiro na frente. O antigo lateral-esquerdo via-se longe deste presente mas as circunstâncias convocaram-no.

"Não esperava ser treinador. Nada disso! Surgiu de repente. O presidente falou comigo no final da época, eu já estava inclinado a deixar de jogar e oferecer vaga a outros. Mas ele falou-me que seria engraçado eu arrancar a carreira de treinador, no mesmo clube onde me iniciei e me despedi como sénior. Estava a passar por um mês difícil, sem saber bem o que fazer, após parar de jogar, sem essas rotinas de balneário, ponderei e decidi abraçar o desafio. Estou bastante contente, com este casamento, conheço muito bem o clube", relata Luisinho sobre o estranho mundo que abriu. Estranheza essa já lá vai, até porque os resultados fazem crescer uma convicção.

"Só fazia sentido começar aqui e está a ser uma experiência bonita. Estou muito feliz, até porque nada disto foi planeado e, confesso, que na verdade, não estava nada preparado. Mas os resultados têm ajudado, debaixo de uma ideia clara", documenta o antigo defesa, que deu nas vistas no Aves e Paços de Ferreira, antes de chegar ao Benfica.

"Sabemos que são realidades diferentes. Os patamares onde estive servem-me para incutir espírito de conquista ao meu grupo. É um clube que tem andado arredado do seu lugar, estancou um pouco, espero ajudá-lo a crescer como tentei fazer também há 20 anos", resume Luisinho, ciente do seu caminho.

"Ganhei muita bagagem olhando aos treinadores, passo essa mensagem das realidades diferentes. Não estou aqui para inventar nada. Quero um grupo comprometido, que conheça a sua realidade e que entre todos haja respeito. Tive a facilidade de conhecer muitos como colegas, isso ajuda a levar as coisas a bom porto, tudo sai mais naturalmente", desvenda.