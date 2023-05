Luciano Gonçalves desvaloriza contactos para o CA da FPF

Presidente da APAF reage à notícia da abordagem de Nuno Lobo para integrar lista candidata às eleições da FPF: "Estou focado na concretização do centro de estágios"

Luciano Gonçalves não desmente que tenha sido contactado para fazer parte de uma lista candidata à FPF e assumir a liderança do Conselho de Arbitragem, mas garante que está concentrado na concretização de objetivos da associação que lidera desde 2016. O Correio da Manhã noticiou este sábado que, perante a recusa de Artur Soares Dias para gerir o Conselho de Arbitragem, Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa convidou o líder da APAF para integrar a sua lista candidata às eleições de 2024.

Contactado por O JOGO, Luciano Gonçalves não nega "contactos" com pretendentes a suceder a Fernando Gomes na presidência da FPF. "O Conselho de Arbitragem e o seu presidente Fontelas Gomes ainda têm muito a dar à arbitragem nacional e o meu foco e da minha equipa é a concretização da grande obra do centro de estágios da arbitragem da APAF, um marco histórico para os árbitros e para o futebol nacional", adiantou Luciano Gonçalves.



O presidente da APAF considera ainda que "tudo que se fala à volta" do seu nome "não é mais importante do que um projeto desta magnitude que será uma mais valia na formação da arbitragem e de todos os seus agentes".