Luciano Gonçalves: "Agora é no vídeoárbitro, antes era no árbitro. E se inventarmos um robô será no robô"

ENTREVISTA >> Presidente da APAF, Luciano Gonçalves, garante, nesta entrevista exclusiva a O JOGO, que temos árbitros em quem "confiar". Portugal não ter estado 1epresentado no Mundial é uma questão estratégica.

Luciano Gonçalves discorda de quem diz que o atual quadro de árbitros é fraco. O presidente da APAF explica por que razão considera que têm "muito potencial".

Como está o estado atual da arbitragem?

-Está no seu processo normal de crescimento. Procuramos fazer mais e melhor de ano para ano, mas não está a ser diferente do que tem sido nos últimos anos. No que diz respeito aos árbitros, cada vez têm mais formação. A perceção que as pessoas vão tendo da arbitragem é que pode variar, mas os árbitros continuam a trabalhar no sentido de acertarmos cada vez mais.