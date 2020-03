Lourenço Pinto de acordo com decisão da FPF: "Medida de bom senso"

Presidente da AF Porto lembra que os jogos de escalões jovens "têm uma forte afluência de pais, avós e irmãos"

Lourenço Pinto, presidente da AF Porto, está de acordo com a decisão, da FPF em terminar os campeonatos de formação desta temporada, devido à pandemia da covid-19.

"Estou de acordo com os princípios do comunicado da FPF, considerando que ele protege um bem inalienável da sociedade que é o direito à saúde e à integridade física", começou por dizer o dirigente. "É sabido que um conjunto de pessoas alargado pode ser fonte facilitadora de transmissão da doença que, infelizmente, assolou as nossas vidas. O comunicado da Federação no ponto 6 refere-se às provas nacionais e no ponto 8 remete para as associações distritais regionais. Penso ser uma medida de bom senso que traduz um sentido solidário para com os jovens atletas e os familiares", acrescentou o presidente da AF Porto sobre a decisão que abrange todos os escalões de futebol e futsal até aos sub-19.

O dirigente que vai deixar de liderar a Associação a partir de abrir e terá José Manuel Neves como sucessor lembrou que "as provas onde intervêm escalões jovens têm sempre uma forte afluência, nomeadamente de pais, avós e irmãos" e, assim sendo, "é imperioso que se acautele o bem-estar das pessoas". "Deus queira que esta medida possa ser revogada e as provas retomem, o que é sinal que a doença foi erradicada, o que enche de felicidade todos os portugueses e todos os cidadãos do mundo nesta hora trágica", acrescentou, aproveitando para apelar à solidariedade.

"Todos devemos ser solidários com aqueles que neste momento dão a vida na defesa da vida dos outros como são os médicos, os enfermeiros e toda a classe ligada à saúde", concluiu o advogado.