O jogo entre o Louletano e o Imortal de Albufeira, que estava agendo para as 20h00, de hoje, no Estádio Algarve, a contar para a 10 jornada do Campeonato de Portugal Série F, foi adiado.

O motivo para o adiamento prende-se com o facto de seis jogadores do Imortal terem acusado positivo à Covid-19.

Para já ainda não há data para que o encontro se realize.