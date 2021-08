Lotação máxima acima dos 33 por cento? Pedro Proença aponta a setembro

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, espera que rapidamente aumente a lotação máxima permitida nos estádios portugueses

"As conversações com a Direção-Geral de Saúde têm acontecido. Desde a primeira hora que nós apelamos que nunca haverá momento algum em que vamos negociar a saúde pública", afirmou esta terça-feira, Pedro Proença, com o presidente da Liga Portugal a dar conta da pretensão de ver o limite de lotação dos estádios ultrapassar a atual marca de 33 por cento.

"Temos que rapidamente ver subir a percentagem de 33%, temos a expectativa que este número possa ser revisto e incrementado em setembro. Fizemos tudo, nos últimos 13 meses, para que o público voltasse", afirmou.