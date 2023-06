"Longevidade? O primeiro mérito é do atleta, Pepe e Ronaldo são dois exemplos..."

António Gaspar, antigo fisioterapeuta da Seleção Nacional, falou à margem da inauguração de uma clínica

A longevidade do Pepe e Cristiano Ronaldo: "São dois casos fantásticos de longevidade, que se mantém ao mais alto nível apesar da sua idade. Está relacionado com o cuidado que cada um dos atletas e sensibilidade para cuidar deles. Tentam saber o que é preciso para ser melhor e para se cuidarem. Depois, há cada vez uma diferenciação entre todas as áreas, desde à área física à nutrição, e vão até o pormenor. Isso faz com que os jogadores se mantenham mais tempo ativos e com uma performance fantástica. Podemos ter os melhores profissionais do mundo a trabalhar para uma pessoa, mas se ela não tiver consciente disso não vale a pena. É verdade que existe um avanço em todas as áreas, mas o primeiro mérito é do atleta que realmente quer ter esse cuidado e faz tudo para se superar. O Pepe e o Cristiano Ronaldo são dois exemplos nesse sentido.

Trabalha há vários anos com Cristiano Ronaldo. Houve alguma lesão que tenha sido mais complicada?

Ele cuida-se muito e também trabalha muito em termos de prevenção. Ao longo destes anos todos, a única lesão que teve foi uma cirurgia ao pé no Manchester United , tive o privilégio de o acompanhar e recuperar, diria que foi a mais complicada e obrigou a parar cerca de dois a três meses e teve uma intervenção cirúrgica. Não é uma lesão grave mas obrigou a um tempo de paragem maior do que o habitual. Nisso ele também é exemplar, previne-se e cuida-se.#

Como é o Ronaldo quando está lesionado: "Quer sempre regressar o mais rápido possível, faz tudo o que é preciso para voltar rapidamente e quer otimizar o que é possível otimizar. Para voltar rápido e melhor."

É verdade que abdicou de umas férias para tratar de Cristiano Ronaldo? "Na verdade, abdicámos os dois. Foi essa tal lesão no pé. Pediu ao Manchester United que fosse eu a recuperá-lo. Apesar de estarmos de férias, mantínhamos as nossas rotinas de trabalho. De manhã, combinávamos a uma certa hora e lá estava ele. À tarde, o mesmo. Apesar das férias, não perdeu um minuto e o foco era em reabilitar-se."