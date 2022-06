Ligas e clubes ativos na construção de soluções para um tutebol mais equitativo

Futebol 360 - Um artigo de opinião de Rui Caeiro.

Realizou-se esta passada quinta-feira, em Amesterdão, mais uma edição do Club Advisory Platform, uma iniciativa da European Leagues. Este encontro de trabalho, destinado à discussão da indústria do Futebol, contou com a representação da Liga Portugal e de várias Sociedades Desportivas, tendo ainda agregado mais de 240 clubes do panorama europeu.

Este foi mais um fórum de reflexão em torno da nossa indústria, com principal destaque para o atual modelo de sustentabilidade e onde foi (mais uma vez) identificada a necessidade de operar mudanças no atual modelo de distribuição de receitas da UEFA, por forma a defender o interesse e a sustentabilidade das competições domésticas e dos clubes. Foi conclusão unânime a necessidade de uma reflexão e reformulação urgente, sob pena de o atual modelo continuar a agravar as discrepâncias competitivas, já por si assinaláveis.