Liga volta a reunir com departamentos médicos dos clubes

Reforçar medidas de prevenção e combate à pandemia como ponto único

A Liga Portugal revelou que teve lugar este sexta-feira uma reunião com os departamentos médicos dos clubes "com a presença da maioria dos responsáveis clínicos das competições profissionais de Futebol".

Em cima da mesa, a necessidade de relembrar o reforço das "medidas de prevenção e manutenção das boas práticas sanitárias, no âmbito do combate à covid-19, após indicações dadas pela Direção-Geral da Saúde", referindo a Liga que as "medidas passam por, independentemente da lotação dos estádios, ser obrigatório a apresentação de teste negativo, devidamente comprovado por entidade competente."

O mesmo comunicado refere que os departamentos médicos concordaram com a "necessidade de reforçar todas as medidas e procedimentos em contexto de treino, estágio e jogo, voltando a ter caráter obrigatório a utilização permanente de máscara por parte de todos os elementos no banco de suplentes, com exceção do treinador principal."