Liga vai processar Mário Costa, ex-presidente da MAG, e BSports

Organismo presidido por Pedro Proença acionará judicialmente ex-líder da MAG por prestar declarações falsas e causar danos reputacionais.

A Liga Portugal vai mover uma ação judicial ao ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral do organismo, Mário Costa, no seguimento do caso em que este é arguido por suspeitas de tráfico humano a envolver jovens futebolistas da BSports Academy, em Riba d"Ave.

A própria academia será alvo de um processo, conforme se explica mais adiante. A Liga irá, ainda, constituir-se como assistente no processo judicial movido a Mário Costa e que originou as buscas do SEF ao seu domicílio e à academia de futebol.

O organismo presidido por Pedro Proença vai recorrer à justiça contra o antigo presidente da MAG por ter causado danos reputacionais e prestado declarações falsas. O primeiro destes motivos é fácil de compreender e relaciona-se com o facto de ter associado a Liga a um caso em nada relacionado com o futebol profissional e cuja colagem só poderia ser negativa para a imagem de uma entidade que, por sinal, tem uma certificação anticorrupção que a leva a publicitar conceitos como transparência e credibilidade na sua gestão.

Depois, quanto à queixa de Mário Costa ter mentido à Liga, esta assenta no incumprimento da declaração sob compromisso de honra que os membros dos órgãos sociais, direção e direção executiva do organismo são obrigados a assinar, assumindo conhecer o Código de Transparência e Anticorrupção bem como os Estatutos da Liga Portugal. Mário Costa assinou, declarando não ter qualquer incompatibilidade com o exercício dos cargos de presidente da MAG e vice-presidente da Fundação do Futebol.

O Código de Transparência e Anticorrupção tem diversos pontos, dos quais se destacam alguns que Mário Costa terá violado: "Adoção de comportamentos de integridade e transparência"; "Independência e conflito de interesses"; "Regras com relação a suborno, tráfico de influências". No Artigo 23.º dos Estatutos da Liga, lê-se: "[...] é incompatível com a função de titular de órgão social da Liga Portugal [...] a intervenção direta ou indireta em contratos celebrados com a Liga Portugal [...], a sua acumulação com o exercício da atividade de dirigente de clube ou sociedade desportiva ou de associação, árbitro, jogador, treinador ou de qualquer outro agente desportivo no ativo".

Por fim, a BSports será acionada na justiça por uso indevido da designação "Liga SABSEG", que é a do segundo escalão do futebol nacional e foi utilizada em competições daquela academia.

José Mendes será eleito esta sexta-feira

Candidato único à eleição intercalar para presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Mendes será hoje eleito para suceder a Mário Costa para o restante do quadriénio 2023-27. O professor catedrático, de 61 anos, desempenhou o cargo no primeiro mandato de Pedro Proença na presidência da direção da Liga, tendo, no entanto, saído para ocupar um cargo governamental.