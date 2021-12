Futebol reuniu-se e limite mínimo deverá passar para 13 jogadores

Comunicado divulgado esta sexta-feira após reunião na Cidade do Futebol.

Liga Portugal, FPF e outras entidades ligadas ao futebol divulgaram esta sexta-feira um comunicado, no qual informam que "a Comissão Executiva (...) deve criar de imediato os mecanismos legais aplicáveis para que nenhum jogo de futebol se inicie em qualquer competição com um número inferior a 13 atletas, incluindo um guarda-redes."

Esta tomada de posição surge após reunião na Cidade do Futebol com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) - autora da convocatória deste encontro - Sindicato dos Jogadores, Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Associação Nacional de Médicos de Futebol (AMEF) e Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol.

"Todas as instituições hoje reunidas trabalharão em conjunto para que este objetivo seja alcançado e nunca mais se assista ao que no sábado passado lamentavelmente sucedeu no Estádio Nacional. Os mesmos responsáveis desejam aos atletas afetados e às suas famílias uma recuperação célere e um regresso à vida desportiva no mais curto espaço de tempo possível", refere ainda o documento.

Recorde-se que no passado sábado, o Belenenses, a contas com um surto de covid-19, entrou em campo frente ao Benfica com apenas nove jogadores. O encontro terminou logo no arranque da segunda parte, quando os azuis ficaram com menos de sete elementos disponíveis e com um resultado de 7-0 a favor das águias.