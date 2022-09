Liga solicita reunião com a APCVD devido aos "acontecimentos recentes" no futebol

Liga Portugal diz que a reunião servirá para revisitar as medidas propostas, avaliar o grau de implementação das mesmas e partilhar conclusões do encontro entre os Diretores de Segurança dos clubes que participam nas competições profissionais de futebol e a Liga Portugal.

A Liga Portugal comunicou, esta segunda-feira, que "na sequência dos acontecimentos recentes" solicitou, com caráter de urgência, uma reunião com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), que vai decorrer na sexta-feira, pelas 14h30.

"Nesta reunião revisitaremos as medidas propostas, avaliaremos em conjunto o seu grau de implementação e partilharemos as conclusões da reunião da passada sexta-feira, entre os Diretores de Segurança dos clubes que participam nas competições profissionais de futebol e a Liga Portugal", refere aquele organismo, num comunicado publicado no site oficial.

Nas duas últimas jornadas da Liga Bwin, recorde-se, uma criança foi obrigada a despir uma camisola do Benfica no jogo entre Famalicão e águias, por estar numa bancada em que eram proibidos adereços afetos aos clubes visitantes; e um adepto do FC Porto, com uma criança ao colo, foi insultado e cuspido por adeptos do Estoril, no jogo entre os dois conjuntos, no sábado.

"Na sequência dos acontecimentos recentes, a Liga Portugal solicitou, com caráter de urgência, uma reunião com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), que decorrerá na próxima sexta-feira, dia 23 de setembro, pelas 14:30, nas instalações desta Autoridade.

A Liga Portugal tem sensibilizado todos os agentes e entidades públicas para um envolvimento efetivo na abordagem a fenómenos de violência associados ao Desporto, tendo para o efeito apresentado e discutido um conjunto de propostas e medidas concretas.

Nesta reunião revisitaremos as medidas propostas, avaliaremos em conjunto o seu grau de implementação e partilharemos as conclusões da reunião da passada sexta-feira, entre os Diretores de Segurança dos clubes que participam nas competições profissionais de futebol e a Liga Portugal.

A segurança dos adeptos e de todos os agentes envolvidos no fenómeno desportivo e o regresso do público e das famílias aos estádios são, reforçamos, objetivos fundamentais para a Liga Portugal."