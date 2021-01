Liga Revelação: Matheus Guedes brilha e tem exemplos a seguir em Portimão

Central continua a dar nas vistas no Portimonense e quer seguir as pisadas de Samuel, Beto, Luquinha, Anderson e Fali Candé, que saltaram dos sub-23 para a equipa principal.

A equipa de sub-23 do Portimonense está a atravessar o melhor período da época, contando com duas vitórias (ambas fora) e um empate no arranque da fase de Apuramento da Taça Revelação.

Em destaque tem estado o central e capitão Matheus Guedes, um brasileiro de 21 anos que cumpre o segundo ano no clube e que já chegou a integrar os treinos da formação principal. "Vejo este momento com bons olhos. Estou a demonstrar o meu talento e todo o grupo trabalha muito para atuar ao mais alto nível", explicou o jogador.

Esta natural ambição de Matheus Guedes ganha ainda mais força olhando para os vários exemplos de atletas que saltaram dos sub-23 para a equipa principal, casos de Samuel, Beto, Anderson, Luquinha, Fali Candé e Casagrande. Aliás, a SAD sempre deixou bem vincado que o grande propósito da turma mais jovem é preparar e potenciar atletas mais novos que sejam autênticas mais-valias a curto e médio prazo. "Nunca escondi que o meu objetivo é jogar nos campeonatos principais e vou fazer todos os possíveis para que isso aconteça, ainda esta temporada. Até agora, não surgiu a oportunidade, mas continuo a trabalhar e acredito no meu valor", declarou o central, que além de se impor na defesa é também especialista em marcar golos: fez três em 2019/20 e regista dois em 13 jogos na campanha presente, um deles de especial sabor, marcado ao Sporting, que valeu a vitória em Alcochete. "A minha altura é uma vantagem nos lances de bola parada, nos quais gosto de me impor, cabeceando com força, algo que treino muito durante a semana. Acresce que gosto muito de clássicos e de defrontar os grandes", rematou Matheus Guedes.



Melhor momento da temporada

Depois de um começo de época complicado - a primeira vitória só apareceu no final de dezembro -, a equipa de Portimão está a pontuar há quatro jogos consecutivos. Com destaque para esta segunda fase da prova, de Apuramento da Taça Revelação, em que já soma sete pontos em nove possíveis. Um conjunto de resultados que permitiu ao Portimonense chegar ao quarto lugar a quatro pontos do líder Benfica.