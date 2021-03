Liga Revelação: Leixões está a um ponto do título de campeão

Equipa de Matosinhos pode suceder ao Aves já no próximo dia 31 de março, caso não sejam derrotados pelo Famalicão, como vencedor da prova sub-23 da FPF

O Leixões ficou, esta quarta-feira, a um pequeno passo de se sagrar campeão da atual edição da Liga Revelação após ter goleado, por 5-0, no Estádio da Barrinha, em Esmoriz, o visitante Belenenses, em jogo da penúltima jornada.

Aos 32 minutos, já a formação lisboeta atuava reduzida a dez elementos pela expulsão madrugadora de Banjai, o Leixões abriu o marcador por intermédio de Papalelé, ao converter um penálti. Ainda antes do intervalo, André Lacximicant ampliou a vantagem leixonense.

O líder da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação entrou de rompante na segunda parte, certamente motivado pelos contornos cada vez mais reais do objetivo, e logo aos 47 minutos, Lacximicant bisou.

O expressivo resultado no marcador ficou delineado já em tempo de compensação - qual tirar o pé do acelerador. Aos 90+2, Isnaba Graça celebrou ao bater uma grande penalidade e, aos 90+3 minutos, foi a vez de Paulinho concluir com sucesso um contra-ataque do Leixões.

A jovem equipa de Matosinhos (que tem um jogo a menos) ocupa, de forma isolada, o primeiro lugar da etapa decisiva da Liga Revelação, com mais três pontos que o vice-líder Estoril, pelo que basta um ponto para alcançar o título.

A formação de Zé Augusto Faria vai cumprir, de seguida, o jogo em atraso com Famalicão (31 de março). A campanha leixonense terminará com o duelo ante o Estoril, relativo à 10.ª e última jornada, mas poderá atingi-la com o estatuto de campeão.

O Leixões tem, então, possibilidades consideráveis para suceder ao Aves, vencedor da primeira edição da Liga Revelação, ocorrida na época 2018/19.