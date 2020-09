Liga Revelação: jogadores do Benfica-Sporting submetidos a testes rápidos

Projeto-piloto inclui também a equipa de arbitragem

A FPF submeteu os plantéis sub-23 de Benfica e Sporting, que se defrontaram esta quinta-feira na terceira jornada da Liga Revelação, a testes rápidos de antigénio para o SARS-CoV-2.

Segundo a federação, "os testes rápidos de antigénio, que apresentam vantagens no custo e no tempo do resultado do teste - ambos muito reduzidos comparativamente com os métodos tradicionais - podem ser uma alternativa para complementar os habituais testes de PCR ao SARS-CoV-2", pode ler-se no site da FPF.

Este projeto-piloto foi articulado com os clubes e a equipa de arbitragem, constituída por André Pereira, Telmo Batista e João Cabral, também foi testada.