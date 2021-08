Liga Revelação já é a terceira incubadora de talentos do primeiro escalão

Onze por cento dos jogadores registados na Liga Bwin disputavam os sub-23 na temporada passada

A Liga Revelação já é a terceira "incubadora de talentos" da Liga Bwin. Entre os 457 jogadores inscritos no primeiro escalão, 263 (58 por cento) já estava no primeiro escalão na temporada anterior, 55 vieram do estrangeiro (12 por cento) e 51 da Liga Revelação (onze por cento).

No dia em que a prova começou, a Liga Revelação já consegue ficar à frente do Campeonato de Portugal (37 jogadores, equivalente a oito por cento) e da própria II Liga (27 atletas, seis por cento). Nesta análise, não foram consideradas as equipas da II Liga que subiram à Liga Bwin.