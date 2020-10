Liga Revelação: formação é uma grande aposta da Académica

Na lista dos mais utilizados no plantel, há 10 jogadores que passaram pelas escolas do clube.

A Académica é uma das equipas que integram a Zona Norte da Liga Revelação e destaca-se por ser um dos plantéis com mais jogadores portugueses na prova: 22 em 27.

O arranque dos estudantes na temporada 2020/21 está a ser pautado por altos e baixos, com seis pontos conquistados em cinco jogos disputados, fruto de duas vitórias (Boavista e Rio Ave) e três derrotas (Braga, Famalicão e Leixões). Com o intuito de perceber a aposta feita pelo clube, fazemos uma viagem até Coimbra para conhecer os seus elementos. Um dos pontos altos da Académica é a aposta consistente nos jovens formados no clube. Dos 27 atletas que compõem o plantel, 13 deles passaram pela formação da equipa de Coimbra. Desses 13 atletas, há ainda quatro que passaram exclusivamente pela Académica, como é o caso do guarda-redes Pedro Francisco e dos defesas João Paiva, Afonso Peixoto e Zé Maria. O mais curioso ainda é perceber que dos 15 jogadores mais utilizados, dez fazem parte dos atletas que são a prata da casa, o que comprova a aposta na regularidade para obter resultados.

Para além dos jogadores que já faziam parte do plantel, o treinador Miguel Carvalho - que assumiu a equipa sub-23 na época passada - conta com mais nove caras novas, com o meio-campo a ser o sector mais reforçado, com quatro atletas: Diogo Santos (Feirense), Genino Palace (Braga), Caio Carioca (Brasil) e Vasco Gomes (Feirense). Este último, apesar de ser reforço, é o jogador do plantel mais utilizado até ao momento (450 minutos) e tem sido um dos rostos da equipa. A dividir o protagonismo aparece o avançado Rúben Moreira (formado no clube), que já soma três golos apontados, com destaque para o último jogo, diante do Rio Ave (3-1), onde garantiu os três pontos com dois golos.

No sábado, a Académica volta a entrar em campo, diante do V. Guimarães, equipa que está a atravessar um período complicado, com três derrotas em três jogos disputados.