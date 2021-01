Liga Revelação: estreia do Leixões na fase de campeão adiada

Equipa matosinhense acumula dois jogos por disputar na etapa decisiva da competição federativa

O Leixões anunciou, esta quinta-feira, o adiamento do jogo frente ao Braga, relativo à segunda jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, para o próximo dia 11 de fevereiro.

A partida entre as duas equipas, que terá lugar no Estádio do Mar a partir das 15 horas, em Matosinhos, foi inicialmente agendada para 16 de janeiro (sábado seguinte).

Este é o segundo jogo do Leixões a ser adiado, depois do embate com o Marítimo, relativo à ronda inaugural da etapa decisiva da Liga Revelação, não se ter realizado no passado domingo.

A equipa leixonense está no terceiro lugar da classificação da competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, com 12 pontos somados.