Liga Revelação: Estoril parte em vantagem para a segunda fase

Com 13 pontos, os canarinhos apresentam-se na frente para o apuramento de campeão.

Realizou-se ontem, segunda-feira, o sorteio da segunda fase da Liga Revelação, que arranca nos primeiros dias de janeiro. Depois de a fase inicial estar dividida na Zona Norte e na Zona Sul, agora passa haver duas provas distintas: a fase de apuramento de campeão e a fase de apuramento para a Taça Revelação.

Na fase apuramento de campeão estão os três primeiros classificados de casa zona: Braga, Leixões, Famalicão, Marítimo, Belenenses e Estoril. As equipas começam com metade dos pontos conquistados inicialmente e, assim sendo, é o Estoril que parte na frente com 13 pontos, mais um dos que as restantes equipas, à exceção do Famalicão que soma apenas nove. O sorteio ditou que na primeira de dez jornadas, o Braga receba o Famalicão; o Leixões visite o Marítimo; e o Belenenses defronte o Estoril.

Já na fase de apuramento para a Taça Revelação entram as restantes oito equipas: Académica, Cova da Piedade, Boavista, Sporting, Benfica, V. Guimarães, Portimonense e Rio Ave. Na primeira jornada a Académica recebe o Boavista; o V. Guimarães visita o Benfica; o Sporting defronta o Portimonense; e o Rio Ave mede forças com o Cova da Piedade. Nesta prova, é o Benfica que lidera, com 11 pontos, mais três do que o segundo classificado, o V. Guimarães. Em último está o Cova da Piedade.