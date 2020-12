Liga Revelação é montra de talentos: a expressão à qual o Famalicão dá força

Desde a baliza até ao setor ofensivo, são seis os jogadores dos minhotos que já jogaram na equipa principal. Luiz Júnior tem sido o guarda-redes titular e é uma das pérolas.

A Liga Revelação há muito tempo que é considerada uma montra de talentos e o Famalicão é uma das equipas que mais sentido dá a esta expressão. Na formação do Minho há seis jogadores que contam com jogos nos sub-23 e formação principal: o guarda-redes Luiz Júnior, o defesa Adbul Ibrahim, os médios João Neto e Jorge Pereira, e os avançados Jorge Ferreira e Rúben del Campo são os rostos que se dividem entre os dois campeonatos. Destes, Júnior começou na baliza dos sub-23, mas ultimamente até tem sido o titular dos "A". João Neto trabalhou sempre às ordens de João Pedro Sousa e foi recentemente lançado pelo treinador. Contas feitas, Luiz Júnior, já realizou quatro jogos a defender a baliza do Famalicão, e Rúben del Campo foi opção em três partidas, sendo estes os mais utilizados nos seniores.

Para além dos jogadores mencionados, há vários outros atletas prontos para darem o salto. Prova disso são os diversos jogos feitos pelas respetivas seleções jovens. Os centrais Nemanja Perovic (Montenegro) e Alexandre Penetra (Portugal), o lateral-direito Konaté (disputou um mundial sub-20 pelo Mali) e o médio Ryan Teague (Austrália), são alguns dos nomes que encabeçam essa lista, numa temporada recheada de mudanças, em que a equipa sub-23 do Famalicão conta com 12 caras novas, para além do treinador. Luís Silva assumiu o comando técnico este ano, após várias temporadas ao serviço das camadas jovens do Rio Ave.

As oportunidades dadas também revelam a qualidade que há no plantel que, em comparação com a época transata, tem mostrado uma clara evolução. No ano passado, com o mesmo número de jogos disputados, a equipa somava apenas quatro pontos, menos 13 do que tem atualmente. Neste momento, e apesar de não ganhar há seis jogos, os minhotos ocupam o terceiro lugar da Zona Norte, com 17 pontos, isto depois de um arranque de campeonato muito bem conseguido - com cinco vitórias no primeiros cinco jogos. Um dado que pretende contrariar no próximo jogo, marcado para dia 22, diante do Leixões, segundo classificado, encontro que pode pesar nas contas de acesso à fase de campeão.