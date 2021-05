Liga Revelação: Diogo Batista é o homem dos quatro troféus

O médio, de 21 anos, chegou ao Estoril esta temporada, proveniente do Aves, equipa pela qual venceu a primeira dobradinha da carreira. Agora, pelos canarinhos, repetiu o feito.

Aos 21 anos, Diogo Batista é um dos jogadores que faz parte do plantel dos sub-23 do Estoril: equipa que venceu a Liga e a Taça Revelação na presente temporada. A grande curiosidade é que o médio repetiu o feito que já tinha alcançado em 2018/2019 quando vestia a camisola do Aves.

Em três anos de competição - com a exceção da temporada passada não ter terminado devido à covid-19 -, Diogo Batista fez o pleno e conquistou todos os troféus da prova (quatro). "É um sentimento de muito orgulho para mim. Tive a oportunidade de trabalhar em dois grandes grupos que me levaram às vitórias. Não podia estar mais satisfeito com este desfecho", começou por dizer o atleta que salientou ainda a importância das conquistas na carreira. "Este é o meu segundo ano de sénior, no Aves tinha conquistado como júnior. Mas com 21 anos já ter quatro troféus importantes é muito bom. No entanto, isto é só o início e pela frente tenho muito trabalho para fazer para alcançar mais coisas", confidenciou.

Na final da Taça Revelação, levar de vencida o Braga teve um sabor ainda mais especial por ter sido a primeira vez esta temporada (nos jogos anteriores os bracarenses venceram um (2-1) e empataram outro a um golo). "Era uma equipa que ainda não tínhamos derrotado e a mensagem que nos passaram antes do jogo foi mesmo essa, fazermos uma coisa que ainda não tinha sido feita. Entrámos na partida com essa vontade e ambição e o resultado reflete isso", atirou o atleta português.

Para a história ficam as conquistas, mas Diogo também quis que ficasse registado o trabalho que está por detrás de cada uma delas. "É preciso salientar que houve muito trabalho nosso, com fins de semana passados a treinar, em que muitos jogadores estão longe das famílias, inclusive eu. E falar, claro, do trabalho feito pela estrutura do Estoril e da equipa técnica. Foi uma época de sucesso também por eles, pelas condições que nos deram e porque nunca nos deixaram faltar nada", contou.

Relativamente à Liga Revelação, o médio não tem dúvidas da importância que tem no crescimento dos atletas. "Esta competição foi muito importante, porque hámuitos jogadores que quando transitam de júnior para sénior não têm oportunidades nas equipas principais e esta competição ter sido lançada foi uma grande montra para todos".