Liga Revelação: Benfica vence Sporting e aumenta vantagem na liderança

Benfica e Sporting ocupam os dois primeiros lugares da fase de qualificação para a Taça Revelação. Com esta vitória, os encarnados aumentaram para cinco pontos a diferença para os leões.

Na sétima jornada da ronda de qualificação para a Taça Revelação, o Benfica recebeu e venceu o rival Sporting por 2-1. Rafael Brito (17') e António Silva (57') marcaram para as águias, Joelson Fernandes (19') fez o golo leonino.

Com este triunfo no final da primeira volta, os encarnados somam agora 23 pontos e ocupam a liderança com mais cinco do que o Sporting, segundo classificado. Na perseguição está a Académica, com 17 pontos e sete jogos disputados, e o Portimonense, com 16.

Recorde-se que apenas os dois primeiros desta fase se apuram para a Taça Revelação. As duas equipas que conseguirem agarrar as duas primeiras posições juntar-se-ão às seis que disputam a ronda de apuramento de campeão - Estoril, Braga, Belenenses, Leixões, Famalicão e Marítimo - para disputar a Taça.

