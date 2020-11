Liga revela quais os melhores relvados da I Liga: conheça o top 3

A Liga explica que os relvados das competições profissionais serão avaliados jogo a jogo, pelo Match Center da Liga Portugal, delegados e equipa de arbitragem,

A Liga Portugal revelou esta segunda-feira quais os relvados da I e II Liga com nota máxima ao cabo de dois primeiros meses de competição, ou seja, sete jornadas da Liga NOS e nove da Liga Portugal SABSEG.

Recordando que este ranking procurar sensibilizar todas as sociedades desportivas "para a importância de um bom relvado, uma vez que se trata de um fator de extrema relevância para a qualidade do espetáculo", a Liga revelou que o relvado do Estádio da Luz "regista o maior acumulado da época (20.00), até ao momento, uma vez que registou nota máxima em todos os quatro encontros já disputados". Também com nota máxima surgem os relvados do Estádio Municipal de Braga (Braga) e do Portimão Estádio (Portimonense), sendo que ests dois recintos receberam apenas três jogos, pelo que o seu acumulado é de 15.00.

Quanto à II Liga, a melhor média pertence ao relvado do Benfica Campus (Benfica B) que, "após receber quatro encontros, regista uma média de 4.75, com um acumulado de 19.00". Todavia, refere a Liga, é o Estádio 25 de Abril (Penafiel), com cinco jogos, contabiliza um acumulado de 19.31, com uma média de 3.86.

A Liga explica ainda que os relvados das competições profissionais serão avaliados jogo a jogo, pelo Match Center da Liga Portugal, delegados e equipa de arbitragem, levando em conta três parâmetros:

>> estrutura (sistema de rega, taxa de infiltração e planimetria)

>> performance (regularidade, compactação e resistência à tração)

>> manutenção (densidade, grau de infestação, altura de corte, plano de manutenção e aspeto visual.

Classificação da I Liga

Pos.EstádioNúmero de jogosAcumuladoMédia

1 Luz - 4 jogos - 20,00 acumulado - 5,00 média

2 Dragão - 4 - 19,14 - 4,78

3 D. Afonso Henriques 4 - 17,92 - 4,48

4 Estádio Municipal de Famalicão 4 - 16,00 - 4,00

5 Estádio Municipal de Braga 3 - 15,00 - 5.00

6 Portimão Estádio - 3 - 15,00 - 5,00

7 Cidade Barcelos - 3 - 14,33 - 4,78

8 Estádio do Jamor - 4 - 14,31 - 3,58

9 Estádio João Cardoso - 4 - 13,89 - 3,47

10 Madeira 4 - 13,78 - 3,44

11 Rio Ave FC - 3 - 13,33 - 4,44

12 José Alvalade - 3 - 13,17 - 4,39

13 Estádio Algarve - 3 - 11,53 - 3,84

14 Bessa XXI - 3 - 11,25 - 3,75

15 Capital do Móvel - 3 - 11,00 - 3,67

16 Joaquim de Almeida Freitas -3 - 10,72 - 3,57

17 S. Miguel - 3 - 9,78 - 3,26

18 Marítimo - 3 - 8,11 - 2,70

19 São Luís 1 - 4,06 - 4,06