Liga retira alterações e mantém regulamento disciplinar

Liga reuniu esta sexta-feira em Assembleia Geral Extraordinária.

As sociedades desportivas, que esta sexta-feira se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária, decidiram retirar as alterações aos artigos 150.º 225.º, 259.º, 261.º e 276.º do regulamento disciplinar das competições organizadas pela Liga Portuguesa, aprovadas na reunião da Assembleia Geral de 7 de junho. De recordar que o Sporting não votou.

A Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol para ratificação do regulamento disciplinar está marcada para 25 de julho.

Em causa estavam alterações a cinco artigos. A Direção da FPF não queria que fosse alterada a redação do art. 150º, relativo às sanções para os jogadores que não compareçam aos trabalhos das seleções nacionais. Os clubes optaram por remeter para a norma disciplinar da FIFA, mais leve do que aquela que vigora em Portugal, desde 1996, e terão de recuar, para o documento ser ratificado.

A oposição da Direção da FPF foi conhecida horas antes da AG em que o documento ia ser submetido a ratificação. Na mesma altura, também o Conselho de Disciplina apresentou um parecer a contestar as alterações aos artigos 225º (ponto 4), 259º (1 e 2), 261º 2 276º (3, 4 e 5), por entender que viola o Regime Jurídico das Federações Desportivas.

Declaração dos clubes, lida por Mário Costa, presidente da Assembleia Geral da Liga:

"As sociedades desportivas, por unanimidade dos presentes, deliberaram não submeter à ratificação na AG da FPF as alterações aos artigos 150, 225, 259, 261 e 276 do Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela Liga Portugal, que se manterão na redação anterior. Em circunstância alguma as sociedades desportivas associadas da Liga Portugal abdicam do poder/dever de se auto regularem no âmbito da organização das competições profissionais."