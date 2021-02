Liga recebeu sete pedidos de inscrição até às 12h30

Nesta primeira atualização diária, publicada às 14h00, o organismo registou quatro transferências internacionais, uma inclusão no plantel e duas cedências.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou que, até às 12h30 desta segunda-feira, recebeu a documentação associada a sete pedidos de inscrição de jogadores, no dia de encerramento do mercado de transferências em Portugal.

Nesta primeira atualização diária, publicada às 14h00, o organismo registou quatro transferências internacionais, uma inclusão no plantel e duas cedências.

Entre equipas da I Liga, o Famalicão contratou o médio Lucas Henrique, ex-jogador do Figueirense do Brasil, enquanto o Marítimo "assegurou" o atacante Sassá, ex-futebolista do Cruzeiro.

Já o Moreirense inscreveu no plantel o defesa Sori Mané, que na temporada passada já representava os cónegos.

Quanto às equipas da II Liga, o Chaves recrutou o avançado William Oliveira, o Vilafranquense contratou o avançado Yanis Mbombo, o Mafra garantiu a cedência do avançado Edi Semedo ao Belenenses SAD e o Cova da Piedade assegurou a cedência do ponta-de-lança Anthony Blondell.

O organismo que gere o futebol profissional divulgou ainda que, entre 30 e 31 de janeiro, foram rececionados nove pedidos de inscrição, dois do principal escalão, do Rio Ave e do Paços de Ferreira, e seis do Casa Pia e um da Académica, ambos da II Liga.

A LPFP prevê comunicar novas atualizações às 19:00, com os contratos rececionados até às 18h00, às 22h00, com os contratos rececionados até às 21h00, e a partir da 00h30 de terça-feira, com os contratos rececionados até às 23h59 desta segunda-feira.