Liga reage e defende campanha dos bilhetes: "Não se irá conformar que possa ser aproveitada..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Liga garante sucesso da parceria com o Continente que tem por objetivo ter mais adeptos nos estádios das ligas profissionais

No mesmo dia em que surgiu um vídeo do líder dos Super Dragões, claque do FC Porto, a criticar a recente campanha da Liga - que tem por objetivo ter mais adeptos nos estádios das ligas profissionais -, o organismo emitiu um comunicado em que garante o sucesso da mesma, apesar da primeira jornada ainda não estar concluída.

"A Liga Portugal congratula-se com o sucesso da campanha É para Cartão, que permitiu, já nesta primeira jornada, que milhares de adeptos assistissem aos jogos da Liga Portugal Beticlic e Liga Portugal SABSEG", pode ler-se no comunicado deste domingo.

"A Liga Portugal não se irá conformar com a possibilidade de uma iniciativa que tem como único objetivo promover o regresso das Famílias e dos Adeptos aos estádios possa ser aproveitada para a criação de um ambiente que não se coadune com esse propósito", refere também a Liga, que esclarece as regras da iniciativa.

COMUNICADO

"A Liga Portugal congratula-se com o sucesso da campanha É para Cartão, que permitiu, já nesta primeira jornada, que milhares de adeptos assistissem aos jogos da Liga Portugal Beticlic e Liga Portugal SABSEG de forma mais acessível a todos, numa parceria inserida na campanha O Futebol és Tu, pensada para promover o regresso das Famílias e dos Adeptos aos estádios.

Muito embora a jornada ainda não tenha terminado, os indicadores de que dispomos são muito positivos quanto ao sucesso imediato desta iniciativa.

A Liga Portugal informa que os bilhetes vendidos no âmbito da parceria estabelecida com o Continente são destinados a uma zona específica dos estádios, previamente definida e transmitida às autoridades responsáveis pela segurança dos jogos em causa, o que permitiu que os jogos desta primeira jornada decorressem sem registo de qualquer problema nos lugares abrangidos por esta campanha.

A Liga Portugal não se irá conformar com a possibilidade de uma iniciativa que tem como único objetivo promover o regresso das Famílias e dos Adeptos aos estádios possa ser aproveitada para a criação de um ambiente que não se coadune com esse propósito.

Mais informa que fará tudo o que estiver ao seu alcance, trabalhando em conjunto com as autoridades, forças de segurança e clubes para defender os interesses do Futebol Profissional, dos Clubes e dos Adeptos que verdadeiramente amam o futebol".