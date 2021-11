Liga quer mais delegados portugueses em competições internacionais

Presidente do organismo, Pedro Proença, expressou essa vontade no final da 18.ª sessão da formação de delegados da Liga.

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, considerou esta tarde, no encerramento da 18.ª formação de delegados do organismo, que há espaço para integrar os melhores elementos em competições internacionais.

"Queremos, pelo princípio do mérito, que os melhores delegados tenham espaço no esférico internacional", disse o dirigente, no final da sessão, que decorreu no Estádio Municipal de Leiria, e que reuniu os mais de 40 representantes da instituição nas competições profissionais de futebol.

A relevar esse objetivo, os delegados João Moreira e Nuno Pedro, que estiveram em trabalho, recentemente, nos jogos europeus de Sporting (Liga dos Campeões) e Braga (Liga Europa), partilharam a sua experiência em território UEFA.

A formação, dirigida por Helena Pires, diretora executiva com a tutela das competições, contou com a partilha de experiência de António Del Castillo, diretor de delegados da La Liga (Espanha).

"Estamos na antecâmara da centralização dos direitos televisivos e, por isso, o produto que oferecemos é extremamente importante: os relvados, a iluminação... São vários os temas que trouxemos hoje para reflexão. Tivemos ainda o privilégio de trazer um representante da La Liga, que faz uma gestão diferente na Liga espanhola, isto tudo com o objetivo de retirarmos as melhores práticas internacionais. Temos de seguir aquelas que são as orientações: temos bons agentes em campo, temos um bom produto. Só temos de o potenciar", concluiu Helena Pires.