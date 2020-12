Liga quer introduzir VAR no segundo escalão e divulgação dos relatórios

Helena Pires, diretora executiva para as competições da Liga, foi uma das oradoras no webinar "VAR Future Challenges".

A Liga pretende introduzir a utilização do sistema de videoárbitro na II Liga, à semelhança do que acontece no principal escalão do futebol nacional.

Essa foi uma das medidas avançadas esta segunda-feira por Helena Pires, diretora executiva para as competições do organismo que tutela o futebol profissional, no webinar "VAR Future Challenges", que contou com a participação de José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, entre outros.

"A Liga é pioneira na introdução do VAR, assim como Itália e Alemanha. Estamos na primeira linha da tecnologia VAR. A Liga portuguesa tem de criar condições apropriadas para a implementação e utilização do VAR nos estádios. Estamos em contacto constante com o CA e a FPF para que nos estádios esteja tudo bem para a utilização da tecnologia. Temos a disponibilidade para implementar todas as tecnologias, porque é muito importante para o bom trabalho e progresso do futebol. Estamos disponíveis para implementar novas ferramentas para ter resultados verdadeiros. Melhores ferramentas garantem melhores resultados" assinalou Helena Pires, que também apoia a disponibilização pública dos relatórios do VAR, assim como a revisão do protocolo, ouvindo as opiniões de treinadores e jogadores:

"Pensamos que temos de ser mais claros, entregar relatórios do VAR. A transparência dos relatórios deve ser total, os jogadores e treinadores devem ser ouvidos. O que interessa para a Liga é que toda a tecnologia que possa vir para o futebol, para o protocolo, será bem vinda", acrescentou Helena Pires.