Liga promove projeto virado para a saúde: "Não é um custo, mas um investimento"

Intervenção visa "minimizar problemas dos jogadores e melhorar a sua performance", sem esquecer os adeptos, para que estes se sintam seguros nos estádios.

Criada no início da época de 2020/21, a Área Saúde da Liga Portugal (ASLP) visa uma maior qualificação de todos os profissionais de saúde, além de procurar melhorar as infraestruturas e quadros técnicos. "Este projeto, da responsabilidade da Liga Portugal, e idealizado pelo presidente Pedro Proença, surgiu como necessidade mais vincada com a pandemia de covid-19, que veio reforçar a importância da existência de uma área dedicada à promoção da saúde e prevenção da doença", começou por explicar a O JOGO o porta-voz do projeto, André Moreira.

Após coordenar uma iniciativa "pioneira na elaboração de um Plano de Retoma do Futebol Profissional em plena pandemia", revelou, por exemplo, que "em breve, serão disponibilizadas aos clubes fichas técnicas médicas para cada estádio da Liga Portugal." "Antes de cada jogo, a equipa adversária recebe uma ficha com toda a informação relativamente a contactos úteis de emergência médica, localização dos desfibrilhadores ou equipamentos disponíveis", explicou o médico dentista e professor universitário da Universidade de Lisboa, líder de uma iniciativa que procura "valorizar as competências clínicas dos clubes, otimizar os recursos humanos e materiais, assim como aumentar a homogeneidade dos diversos departamentos clínicos, numa abordagem de saúde multidisciplinar."

André Moreira salienta que, "em boa hora", os departamentos clínicos acederam à ideia para "melhorar os cuidados de saúde prestados aos jogadores, no sentido de desenvolver o atual padrão de serviços médicos prestados nas competições da Liga Portugal."

A visão estratégica da Área Saúde inclui, em resumo, "a capacidade de minimizar os problemas de saúde dos jogadores, melhorar a sua performance, não esquecendo a os adeptos, procurando que estes se sintam seguros nos estádios onde se realizam os jogos da Liga Portugal."

É investimento e não custo acrescido

A Liga Portugal está a ultimar o processo melhoria dos departamentos médicos, visando que estes se desenvolvam, num projeto que inclui valências como equipamentos clínicos, infraestruturas e meios humanos. "Este é um desafio importante", considerou André Moreira. "As sociedades desportivas devem perceber que os departamentos clínicos não são um custo acrescido, mas um investimento. Ao investirmos nos cuidados de saúde prestados aos jogadores, estamos a melhorar o seu rendimento desportivo, o das suas equipas e, em última análise, a potenciar os resultados económicos com eventuais vendas desses jogadores", defendeu.

O plano passa por uma atualização e formação em diversas temáticas. "Todos os elementos dos departamentos médicos devem dispor de requisitos para poderem ser inscritos nas nossas competições", detalhou. Para isso, está calendarizada "a realização de um curso de SBV [Suporte Básica Externa] e DAE [Desfibrilhação Automática Externa ], com a intenção de que todos os profissionais acreditados estejam habilitados a utilizar um desfibrilhador em caso de emergência". Os projetos que a ASLP pretende implementar num futuro próximo passam pela "acreditação de todos os profissionais de saúde inscritos na Liga Portugal, assim como a categorização de todos os departamentos clínicos." "A acreditação reconhecerá a aptidão de todos os profissionais de saúde para a exigência da atividade clínica específica do futebol profissional e servirá de estímulo a uma melhoria contínua", sublinhou.