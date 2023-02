Liga "preocupada" com o possível impacto da cobrança de IMI aos estádios

Governo pretende que os clubes paguem IMI dos estádios. Essa medida está a ser acompanhada pela Liga Portugal e foi debatida pelo organismo, esta quarta-feira.

A Liga Portugal reuniu-se esta quarta-feira e foi debatida a questão do impacto da intenção de cobrar IMI aos estádios de futebol. Isto porque o Governo quer que os recintos desportivos que, atualmente, não pagam esse imposto, por serem imóveis de interesse municipal, passem a fazê-lo.

Assim sendo, explica o organismo que gere o futebol profissional em Portugal, ficou decidido o "encaminhamento para o Grupo de Trabalho Financeiro para avaliação das consequências da intenção de cobrar Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) aos recintos desportivos."

Essa é uma situação que está "a ser acompanhada de perto pela Direção da Liga Portugal, preocupada com o impacto financeiro que tal medida poderá provocar junto dos clubes, do futebol profissional e do futebol português de uma forma global", lê-se na nota divulgada esta quarta-feira.

Recorde-se que em causa está a possibilidade de a Autoridade Tributária e Aduaneira passar a cobrar IMI aos recintos desportivos, à semelhança do vai fazer com as barragens, apesar de vários clubes estarem isentos, por terem estatuto de utilidade pública ​​​​​​​e/ou os seus estádios serem considerados imóveis de interesse municipal.