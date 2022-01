Liga preocupada com "dualidade de aplicação de critérios" dos Delegados de Saúde

Liga Portugal pede uniformidade aos Delegados de Saúde

A Liga Portugal, através de um comunicado publicado esta sexta-feira, pede uniformidade aos Delegados de Saúde. "Perante o aumento de isolamentos profiláticos a serem decretados pelos Delegados de Saúde local, devido a surtos de SARS-CoV 2, a Liga Portugal mostra a sua enorme preocupação pela dualidade de aplicação de critérios, quando, na verdade, a delicadeza da situação exige um elevado grau de uniformidade pelo país, tendo em conta a dispersão geográfica das equipas do Futebol Profissional", pode ler-se logo a abrir o texto publicado no site do organismo.

"Numa fase ainda delicada, devemos todos ter consciência que decisões destas, tomadas isoladamente e sem seguirem orientações gerais, podem comprometer todo o excelente trabalho desenvolvido pela Liga Portugal e pelos Clubes do Futebol Profissional com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério da Saúde, ao longo de todo o processo pandémico", acrescenta a Liga, chamando a atenção para a luta "pela subsistência do Futebol Profissional", realçando que "se não existir sensatez e coerência, corremos o risco de não terminarmos os campeonatos profissionais."

COMUNICADO

Com a vacinação da dose de reforço, para quem tem mais de 18 anos e tomou a Janssen, - o que, no Futebol Profissional, está muito perto dos 100% de inoculação - os plantéis do Futebol Profissional passam a ser abrangidos pelas novas normas emitidas pela Direção-Geral de Saúde, deixando de estar debaixo da norma 015/2020, emitida pela Direção-Geral de Saúde.

O Futebol Profissional tem sido um exemplo a todos os níveis, não só na cooperação e elaboração de campanhas conjuntas com a DGS, cumprindo o seu papel social no alerta das grandes massas, mas também no dever de responsabilidade para com o país, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados, com mais de 22 mil testes efetuados até final de dezembro."