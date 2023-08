Liga Portugal vai premiar as equipas com melhor taxa de ocupação dos estádios

A cada quatro jornadas será entregue o "Prémio Assistências", às equipas com melhor ocupação nos seus estádios, tanto na I como na II Liga.

A Liga Portugal vai premiar as Sociedades Desportivas com a melhor taxa de ocupação nos seus estádios. A cada quatro jornadas, tanto na I como na II Liga, será entregue o "Prémio Assistências" aos clubes com a melhor taxa de ocupação do seu estádio, com o mínimo de dois jogos disputados no seu recinto.

No final da temporada, a Sociedade Desportiva que apresentar maior taxa de ocupação ao longo de toda a época receberá o galardão global.

Além disso, também serão premiados os responsáveis pelos clubes que se destaquem por uma ação de agregação de adeptos, atribuindo-lhes o "Prémio Futebol és Tu". E ainda haverá o "Prémio Estádio", que reconhecerá os trabalhos que visem a melhoria das infraestruturas.