Liga Portugal renova certificação anticorrupção

A Liga Portugal anunciou esta quinta-feira a renovação da certificação da norma ISO 37001 - Sistema de Gestão Anticorrupção, concedida pela APCER. Um reconhecimento que surge pelo segundo ano consecutivo, após se ter tornado na primeira entidade desportiva portuguesa certificada com esta norma a 14 de outubro de 2021.

A Liga Portugal explica que continuará a contar com um Sistema de Segurança Anticorrupção, onde todas as atividades são reguladas através de uma Política e um Código de Transparência Anticorrupção, potenciando a transparência no desporto em geral e no futebol, em particular.

"A renovação da certificação da norma ISO 37001 - Sistema de Gestão Anticorrupção representa o reconhecimento de um trabalho baseado no rigor, na transparência e no profissionalismo, princípios dos quais nunca abdicaremos, e só pode encher-nos de orgulho", referiu Pedro Proença, presidente da Liga.

