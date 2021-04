Liga Portugal organiza webinar sobre licenciamento e investidores em Sociedade Desportivas

O webinar decorre em formato digital e as inscrições são gratuitas.

A Liga Portugal organiza um webinar destino a amplificar a cimeira do Thinking Football, na quarta-feira, a partir das 17h00.

A primeira parte do evento tem como tema "As Sociedades Desportivas e os Investidores" e contará com a presença de Paulo de Mariz Rozeira, Diretor Jurídico da Liga Portugal, Diogo Nabais, Assessor do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Miguel Ribeiro, Presidente da Famalicão SAD, e Guilherme Muller, Diretor Geral do Estoril, como oradores.

A segunda parte do webinar, igualmente moderada pelo jornalista de O JOGO António Barroso, tem como tema "Manual de Licenciamento - Novas Exigências". Sónia Carneiro, Diretora Executiva Coordenadora da Liga Portugal, José Maria Montenegro, Membro Comissão de Auditoria Liga Portugal, Joaquim Evangelista, Presidente do Sindicato de Jogadores e Paulo Meneses, Presidente do Paços de Ferreira, vão ser os oradores.

O webinar decorre em formato digital e as inscrições são gratuitas.

Refira-se que a cimeira do Thinking Football vai decorrer no Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota, no Porto, entre 2 e 5 de setembro.