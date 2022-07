Liga Portugal lança Barómetro e Observatório do Futebol

O primeiro estudo realizado, em parceria com o IPAM, tem como tema as "Formas de Interação dos Adeptos com os Clubes de Futebol".

A Liga Portugal lançou o Barómetro e Observatório do Futebol, "uma plataforma de investigação sobre a indústria, focalizada no Futebol Profissional e no impacto que o setor tem na economia local e nacional", pode ler-se no site do organismo.

De acordo com a Liga, o Barómetro "será produzido com recurso à análise de dados da própria Liga Portugal, através do Data Center, mas também com parcerias regulares com diferentes instituições, como o Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM)".

"Serão divulgadas publicações sobre variadas matérias, desde as áreas de performance, novos hábitos de consumo e de relação com os adeptos e a transformação digital, sempre para contribuir para o desenvolvimento e impulsionamento do Futebol", explica.

O primeiro estudo realizado, em parceria com o IPAM, tem como tema as "Formas de Interação dos Adeptos com os Clubes de Futebol" e pode ver as conclusões aqui.

"O Futebol acompanha a transformação digital do Mundo e está em constante evolução. Hoje a análise e tratamento de dados são indispensáveis para melhor compreendermos o jogo e são também fundamentais para o desenvolvimento de planos estratégicos dirigidos ao mercado e ao consumidor. A Liga Portugal está orgulhosa de lançar o Barómetro e Observatório do Futebol Português e temos a certeza de que os estudos vão contribuir para a reflexão e melhoria do Futebol como produto", anunciou Pedro Proença, presidente do organismo.