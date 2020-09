Liga Portugal convoca clubes para reunião de emergência

Na sequência desta decisão está o adiamento do Feirense-Chaves, esta sexta-feira à noite, devido à existência de quatro casos de Covid-19 nos flavienses.

A Liga Portugal decidiu esta sexta-feira convocar uma reunião de emergência com todos os clubes, reunião essa marcada para este sábado de manhã. Na sequência desta decisão está o adiamento do Feirense-Chaves, esta sexta-feira à noite, devido à existência de quatro casos de Covid-19 nos flavienses.

No encontro, decorrerá por videoconferência, com início marcado para as 10h00, a Liga explicará os motivos que levaram o Delegado de Saúde de Chaves a pedir o cancelamento do jogo. Para esta reunião de urgência a Liga Portugal convocou os responsáveis médicos de todas as Sociedades Desportivas do Futebol Profissional.

Recorde-se que esta partida da primeira jornada II Liga foi adiado, num dia em que o conjunto flaviense revelou ter tido quatro resultados positivos a covid-19 no seu grupo de trabalho.

Já com as duas equipas prontas para começar a partida, o árbitro João Gonçalves recebeu uma chamada telefónica e deslocou-se durante breves instantes ao túnel de acesso ao relvado. Na transmissão televisiva da Sport TV foi ainda possível ver os delegados da Liga Portuguesa de Futebol Profissional a falar ao telefone, juntamente com vários responsáveis dos dois clubes.

Já 27 minutos depois da hora prevista para o início do encontro, o árbitro apitou para que os jogadores recolhessem ao balneário, sem que tenha sido prestada qualquer informação oficial até ao momento.

Durante a manhã, o Desportivo de Chaves revelou que dois jogadores e dois elementos da equipa técnica do Desportivo de Chaves estavam infetados com o novo coronavírus.

O médio Guzzo e o guarda-redes Samu, e ainda os treinadores adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro, testaram positivo "embora assintomáticos", revelou, em comunicado, o clube transmontano.

Já depois de todos estes acontecimentos, a Liga anunciou a suspensão do Académico de Viseu-Académica, marcado para as 11 horas de sábado; bem como uuma reunião com o secretário de Estado da Saúde, na segunda-feira.