Liga Portugal Awards realiza-se a 7 de setembro no Porto

A Alfândega do Porto será o palco do evento

A Grande Gala do Futebol Português, o Liga Portugal Awards, vai acontecer no próximo dia 7 de setembro, às 19h30. A Alfândega do Porto será o palco do evento, que reunirá as grandes figuras do futebol português e que servirá de palco à distinção de jogadores, treinadores e dirigentes que mais brilharam na época 2022-23, nos relvados nacionais e internacionais.

A gala, organizada pela Liga Portugal, será um tributo às figuras que fizeram e continuam a fazer história no futebol português e "inspiram gerações, enchendo os corações e as memórias daqueles que são para nós peça-chave no jogo: os adeptos".