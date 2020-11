Liga Portugal anuncia Thinking Football Summit no Porto

Thinking Football Summit será uma Feira de Futebol e irá realizar-se no Super Bock Arena.

A Liga Portugal anunciou, esta segunda-feira, que vai organizar o "Thinking Football Summit" de 2 a 5 de setembro de 2021, um evento que será realizado, pela primeira vez, no Porto.

O Super Bock Arena irá receber a Feira de Futebol, que pretende acolher alguns dos melhores intervenientes nacionais e internacionais do mundo do futebol.

A Liga Portugal pretende que o "Thinking Football Summit" tenha debates sobre o desporto, assim como momentos dedicados aos eSports, passatempos e outras iniciativas.

"O "Thinking Football" é o momento ideal para debater, em termos empresariais e na vertente de negócio, a indústria do futebol. Esta será a génese deste evento, até pelas características dos painéis e oradores que queremos ter, de vários pontos do mundo. No "Thinking Football Summit" haverá, também, espaço, e muito, para os nossos adeptos viverem o lado mais fun do Futebol", disse Pedro Proença.

"No fundo, queremos que este "Thinking Football Summit" agregue vários projetos da Liga Portugal, na perspetiva de negócio, bem como reforçar as nossas ligações com parceiros, stakeholders e outras entidades, como a FPF, a ANTF e a APAF. Este será um grande evento e contamos com a participação de todos aqueles que gostam de Futebol", finalizou o presidente da Liga.