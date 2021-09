Liga Portugal anuncia Burger King como novo patrocinador oficial

Confira os pormenores da parceria entre a Liga Portugal e a multinacional de referência mundial.

A Liga de Clubes anunciou esta sexta-feira o Burger King como novo patrocinador oficial. A parceria da Liga Portugal com a marca de restauração vai "associar a marca às competições do Futebol Profissional, nomeadamente a Liga Portugal Bwin e Liga Portugal SABSEG para a época 2021-2022", informa a Liga.

O Burger King dará nome aos prémios de Avançado do Mês da Liga Bwin e da Liga SABSEG, sendo que o patrocínio inclui ainda a associação da marca ao 11 da Jornada da Liga Bwin.

A marca de restauração "contará também com presença em alguns suportes de visibilidade, entre outras campanhas e iniciativas de promoção" da Liga Bwin e da Liga SABSEG.

"Este é mais um sinal do reconhecimento da atratividade comercial do nosso sector em geral, e das nossas competições em particular. Temos seguido uma estratégia de proximidade com as grandes marcas em determinados sectores de atividade, que partilham connosco a visão de entretenimento e aproximação aos adeptos e consumidores. O Burger King é uma marca de referência à escala global, o que está também alinhado com o plano de expansão internacional da Liga Portugal e das suas competições", disse Sónia Carneiro, a Diretora Executiva Coordenadora da Liga.