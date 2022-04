Liga organiza jogo de futebol solidário a favor da Liga Contra o Cancro

Evento marcado para o Estádio do Restelo, no dia 7 de junho.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou que vai organizar um jogo de futebol solidário a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC), a realizar-se no Estádio do Restelo, em 7 de junho.

O evento anual surge no âmbito da iniciativa "Joga Pelas Crianças", na qual participa a Fundação do Futebol da LPFP e tem como objetivo a angariação de fundos para instituições portuguesas, sendo que, nesta ocasião, "o apoio será inteiramente canalizado para a Liga Portuguesa Contra o Cancro".

Helton, Quim, Ricardo Rocha, Jorge Andrade, Marco Caneira, Simão Sabrosa, Nuno Gomes, Chainho, Paulo Futre, Silas, Nélson Pereira e Oceano são os ex-jogadores com presença confirmada no jogo particular, que contará também com várias figuras públicas fora do panorama desportivo.

Francisco Cavaleiro de Ferreira, presidente da LPCC, destacou, em comunicado, a importância da iniciativa para uma "área tão delicada como o cancro infantil".

"Estas iniciativas são de extrema importância para a sociedade, principalmente porque irá permitir apoiar uma área tão delicada como o cancro infantil. Este tipo de cancro merece uma atenção particular por apresentar características muito específicas, quer pela idade dos doentes, quer pela enorme carga emocional que acarreta para a sua família e cuidadores", afirmou.

O diretor executivo da LPFP, Tiago Madureira, sublinhou o papel dinamizador que o futebol pode ter na sociedade, lembrando também o "sucesso do ano transato", num evento que vai agora para a sua segunda edição.

"A Fundação do Futebol Liga Portugal não podia dissociar-se do Joga pelas Crianças, após o sucesso do ano transato, para mais quando, este ano, o apoio será inteiramente canalizado para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. É este o papel do Futebol - marcar golos. Sempre: no campo e na vida", explicou.

O encontro vai opor a equipa de embaixadores "Joga Pelas Crianças" a uma equipa de embaixadores da Liga, num encontro que terá o apoio organizativo de uma empresa de telecomunicações.