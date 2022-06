Liga marcou AG para reformular Regulamento de Disciplina

Após suspensão da ratificação do documento, que tem de entrar em vigor na época 2022/23.

Um dia depois de a Assembleia Geral da FPF ter suspendido a ratificação do seu Regulamento Disciplinar, impedindo a entrada em vigor de normas que considerava ilegais, a Liga Portugal levará o assunto a uma Assembleia Geral do organismo no dia 8 de julho.

A informação foi dada por Mário Costa, presidente da Mesa da AG da Liga, no final da reunião magna desta quinta-feira. "A questão que foi levantada ontem foi de legalidade relativa a três artigos do Regulamento Disciplinar. Foi decidido, ontem, retirar essa homologação desse mesmo Regulamento Disciplinar, tendo em conta estas dúvidas que são técnicas e jurídicas.

"Vai ser convocada uma assembleia geral para dia 8 de julho onde serão debatidos esses pontos", ou seja, para retirar ou reformular os artigos contestados quer pela Direção da FPF, quer pelo Conselho de Disciplina (CD).

No caso da Direção da FPF, estava em causa o artigo sobre a obrigatoriedade da cedência de jogadores à Seleção e suas consequências. Já o CD apontou para questões processuais que podem limitar a eficácia da justiça desportiva com a introdução de normas que considerou serem ilegais e antiestatutárias.