Liga inaugura loja para venda de produtos próprios e dos 34 clubes

A Liga Portugal vai inaugurar na terça-feira, dia 17, pelas 17h17 - numa homenagem às 34 Sociedades Desportivas - a primeira loja de venda de produtos oficiais próprios e também dos clubes que integram as duas principais divisões do futebol português.

O espaço escolhido terá 32m² e está localizado no piso 0 do Mar Shopping, em Matosinhos, onde todos os adeptos poderão aceder a vários tipos de material desportivo, de clubes da Liga Portugal bwin, da Liga Portugal SABSEG, da Fundação do Futebol-Liga Portugal e também a bola oficial das competições da Liga Portugal.

Na inauguração estarão Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, e os embaixadores Helton e Ricardo Rocha.